السيستم تمام.. طلاب 2 ثانوي يمتحنون العربي والجبر إلكترونيا بلا أعطال.. شوقي: نبذل جهدا هائلا لتقييم الطلاب أثناء كورونا ونتعهد بألا نضر أبناءنا.. وسنتعامل بالقانون مع الغشاشين

* وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتفقد سير العملية الامتحانية بلجان محافظة القاهرة

* طارق شوقي: ن قوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب





بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم الإلكترونية، اليوم الأحد، بمادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وذلك بعد تطبيق نظام تقسيم الحضور على منصة الامتحان بتحديد موعد محدد لكل مجموعة محافظات منعا للضغط على الشبكات وتفاديا لحدوث أي أعطال.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد حضر 566 ألفا و400 طالب/طالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : تمكن 547 ألفًا و222 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

وأضافت أدى 26740 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا/طالبة بنسبة حضور 95.71%.

وأكدت انه قد أدى اليوم ايضا طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

و تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية الامتحانية داخل لجان مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات بالقاهرة الجديدة.

وحرص الوزير خلال الجولة على الاطمئنان على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتفاعل الوزير مع طلاب الصف الرابع الابتدائي أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن الامتحان والاستماع إلى رأيهم بشأنه، الذين أبدوا إعجابهم بالامتحان.

وخلال الجولة تفقد الدكتور طارق شوقي لجان الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد.





أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في الامتحانات الإلكترونية التي يؤديها طلاب الصفين الأول الثاني الثانوي، يتم حفظ الامتحان بعد إجابة الطالب عليه تلقائيا، حتى لو وجد الطالب في نهاية الامتحان مكتوبا أمامه على التابلت "الإرسال قيد التقدم".





أعلنت وزارة التربية والتعليم ‏والتعليم الفني، عن تشكيل غرف عمليات على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والسيستم الخاص بها.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن غرف عمليات المديريات التعليمية تكون برئاسة مدير المديرية التعليمية، وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ومدير إدارة الإحصاء والموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الامتحان، ‏على أن تقوم هذه الغرف بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات بالوزارة.

‏كما أكدت وزارة التربية والتعليم على تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.

كما شدد وزير التربية والتعليم، على أنه سيتم تطبيق القانون أيضا على أى عضو من الإدارة التعليمية يسمح بالغش في أي لجنة امتحانية.





و أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترصد كل ما يحدث على منصة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي طوال فترة الامتحان.









وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر جروب "المعلم المصري" عبر تطبيق "واتس اب": "قلنا مرارا إن أي طالب يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته أثناء التعامل مع منصة الامتحان الإلكتروني، لن يصاب بأي ضرر إطلاقا".











وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب وقت الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى، من وقت دخول الطالب على منصة الامتحان وليس قبل ذلك.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن منصة الامتحان متاحة للطلاب منذ التاسعة صباحا لأداء امتحان اللغة العربية بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

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وأضاف: "الأهم من التحدث عن المشكلة هو العمل على إصلاحها بشكل سريع، وهذا ما تفعله وزارة التربية والتعليم".





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه تقرر اعتبار كل من حضر الامتحان وقابلته مشاكل تقنية ناجحا في اختبار اليوم السبت 27 فيراير 2021





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة لا تعتمد في الامتحان الالكتروني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي علي السيستم الداخلي للمدرسة، لاننا علمنا بقرار عودة الدراسة منذ ايام قليلة ، وهذا يتطلب تحضيرا مختلفا تماما لاسباب تقنية فنية على مستويات كثيرة



