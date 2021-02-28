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فن

واحد من رموز الفن العربي .. نادية الجندي تنعى يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد بدران

نعت الفنانة نادية الجندي الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي وافته المنية مساء اليوم الاحد عن عمر يناهز الـ 90 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت نادية الجندي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة : "توفي منذ قليل الفنان الكبير يوسف_شعبان واحد من رموز الفن العربي خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه الله يرحمه يارب 🙏🏻🙏🏻 البقاء لله"


كان الفنان يوسف شعبان، أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يوسف شعبان.


يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 

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