بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وتتميز الفنانة هنا الزاهد؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

وأعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بنجاح أول حكايتين من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والذي يذاع حاليا على قناة دي ام سي.

وقالت "هنا" لـ"صدى البلد": "تلقيت ردود أفعال إيجابية للغاية عن حكايتي "ساندي كراش" "والجريمة لا تفيد" .. وبحمد ربنا أوي على هذا النجاح".













وأضافت "لم أكن أتوقع أن تكون ردود الفعل بهذا الطريقة.. والحكايات المقبلة ستكون مثيرة للغاية، وأتمنى أن تنال إعجاب المشاهدين".





