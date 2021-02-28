رئيس القومي للبحوث الفلكية يوضح أهم تخصصاته.. ويكشف عن المشروعات المستقبلية وإسهاماته في الدعم الأكاديمي بالجامعات

رئيس القومي للبحوث الفلكية يكشف عن أهم تخصصات المعهد

مشروعات جديدة ينفذها المعهد القومي للبحوث الفلكية









كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تخصصات المعهد في هذا المجال، والخطط المستقبلية له.





وتحدث "القاضي"، عن أهم تخصصات المعهد وتاريخ نشأته وتطوره ، حيث يعد من أقدم المعاهد الخاصة بعلوم الفلك والفضاء، وعلوم الزلازل والجيوفيزياء.





وأوضح خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن المعهد تم إنشاؤه عام 1839م كمرصد فلكي صغير بحي بولاق ، وكانت مهمته في البداية تحديد بداية الشهور العربية ورصد بعض الظواهر الفلكية ، وتحديد مواعيد الصلاة وانجاهات القبلة .





وأضاف "القاضي" أنه تم نقل المعهد للعباسية عام 1870م ، ثم إلى مقره الحالي بحلوان عام 1930م ، ومنذ ذلك الحين بدأ المعهد يتوسع في تخصصاته من ، التي تشمل علوم الفلك المختلفة مثل الفلك الخارجي والمجرات ، وكذلك الظواهر الشمسية والإشعاع الشمسي وغيره من التخصصات .





وأشار إلى أنه فى تخصصات "الجيوفيزياء" قام المعهد بإنشاء أول محطة زلازل عام 1889م وكان مقرها بحلوان ، ثم توسع المعهد في مجالات علوم الزلازل حتى أصبح يمتلك شبكة قومية لرصد الزلازل عام 1997 م وتشتمل على مايقرب من 85 محطة لرصد الزلازل سواء داخل مصر أو في المناطق المجاورة لها وعلى مستوى العالم .





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وأضاف أن هناك العديد من تخصصات الجيوفيزياء الأخرى مثل علوم "الجيوفيزياء التطبيقية" والتي من خلالها يتم الكشف عن المياه الجوفية والثروات المعدنية ، والآثار ، والتكهفات وأبحاث التربة ، وتحركات القشرة الأرضية ، وكافة الأنشطة المتعلقة بحركة الأرض .





وتابع رئيس القومي للبحوث الفلكية ، إن المؤهلات الموجودة بالمعهد تشمل خريجي كليات العلوم (أقسام الجيولوجيا والجيوفيزياء والفلك والرياضة والفيزياء) ، وكليات الحاسبات والمعلومات ، وبعض تخصصات كلية الهندسة مثل الهندسة المعمارية ، وهندسة الاتصالات ، وهندسة الحاسبات .





ويتعاون المعهد مع الجامعات في العديد من المجالات والتخصصات العلمية الخاصة بدراسة هذه الجامعات لعلوم الفلك والجيوفيزياء والزلازل ، حيث ينتدب العديد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد لتدريس هذه التخصصات في الجامعات .





ويقوم المعهد باستقبال الطلاب للتدريب العملي ، سواء من خلال التدريب الصيفي ، أو الزيارات للمعهد على مستوى العام ، إضافة إلى اشتراك المعهد مع الجامعات في العديد من المشروعات البحثية ، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ، ومشرعات تخرج الطلاب .





وكشف "القاضي" عن أهم المشروعات الجديدة التي يسعى المعهد لتحقيقها خلال الفترة القادمة ، و المشرعات التي تم إنجازها في الفترة الأخيرة .





وأوضح أنه تم افتتاح محطة رصد بصري للأقمار الصناعية والحطام الفضائي ، وذلك في شهر 12 الماضي .





وأضاف "القاضي" أنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الاقمار الصناعية بالليزر بمقر المعهد بحلوان بالتعاون مع الجانب الصيني ، حيث يوجد بها تليسكوب بصري ، حيث إنها من المتوقع أن تكون أحد أكبر محطات الرصد على مستوى العالم .





وأشار إلى أن المعهد سيقوم في المستقبل القريب بإنشاء محطة أخرى بجنوب مصر بمنطقة "أبو سمبل" ولفت إلى أنه يوجد بالمعهد أيضًا العديد من وحدات رصد الشهب والنيازك والمذنبات والحطام الفضائي ، ليكون هناك شبكات لرصد كافة الأجواء المصرية .





وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن المعهد يسعى لمجاراة التكنولوجيات الحديثة وتطورها الدائم ، واستخدام كافة هذه الإمكانيات الحديثة في مجال علوم الفلك ، لتكون مصر في مقدمة الدول المهتمة بهذا المجال .