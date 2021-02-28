صرف مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظأسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر التابعة لمركز الفتح الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخص آخرين مشيرًا إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة بإجمالي 30 ألف جنيه لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية أخرى للمصابين من جمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.





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وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة للإيواء لإقامتهم عقب تلقي العلاج اللازم بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح فضلًا عن تشكيل لجنة هندسيةلمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمةمشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة المتضررين من مثل هذه الحوادث والوقوف معهم.





كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابقمبنى بالطوب الأحمر به 4 أسر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح والمنزل ملك ورثة عبد اللاه شاكر وجميعهم مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الأشخاص اسفل الانقاض .





وعقب الإبلاغ عن الحادث توجه المحافظ وقوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع الى مكانالحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و4لودر و2 حفار وفرق الإنقاذ البرى ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.



