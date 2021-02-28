محافظ مطروح: تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم قريبا وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة هدية الرئيس السيسى رئيس الجمهورية لهم فى احتفالية تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بهذه المناسبة .





يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وتوفير كافة أوجه الرعاية وسبل الحماية لجميع فئات العمالة الغير المنتظمة .









وأشار محافظ مطروح أن وزارة القوى العاملة قامت بتوفير بوليصة تأمين خاصة لفئات العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة من خلال ابرام تعاقد مع شركة مصر للتأمين بمبلغ تعويضي قيمته مائة الف جنيه تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والعجز الجزئي المستديم نتيجة حادث .





فضلا عن مصاريف علاج طبى للفرد بقيمة عشرة الاف جنيه وتكاليف أجهزة طبية للفرد بقيمة خمسة الاف جنية ومصاريف جنازة بقيمة الفان جنية وذلك بتمويل من حسابات الرعاية الاجتماعية الصحية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات للعمالة الغير المنتظمة سارية اعتبارا من يناير 2021.



