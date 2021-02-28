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محافظات

محافظ مطروح يشهد إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:00 م
محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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ايمن محمود
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فعاليات انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالمحافظة بدءا من اليوم الاحد 28 فبراير وحتى 3 مارس القادم ولمدة 4 أيام وتستهدف تطعيم الاطفال من سن يوم حتى خمس سنوات ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.


وتفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور محمد على  وكيل مديرية الصحة بالمحافظة  والدكتور شريف مدير الطب الوقائى  فعاليات انطلاق الحملة بمستشفى الاطفال ووحدة رعاية الامومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح والوحدة الصحية بمنطقة الكيلو 7 مع التيسير على السيدات فى تطعيم اطفالهن  وتوفير كافة سبل الراحة  مع الالتزام بمراعاة كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية حرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار المحافظ إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بواقع 122 ألف و108 طفل فى مطروح، وجميع التطعيمات سيتم إعطائها لهم بالمجان. من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين .

واكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الحملة بالمحافظة والوصول لكافة الاطفال المستهدفين منها والحفاظ على مصر خالية تمامًا من مرض شلل الاطفال.
محافظ مطروح يشهد إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
محافظ مطروح يشهد إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
محافظ مطروح يشهد إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
محافظ مطروح يشهد إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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