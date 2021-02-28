اكتشاف عربة احتفالية تعود للحقبة الرومانية.. شاهد

أكد المتنزه الأثري في بومبيي اكتشاف عربة احتفالية كبيرة، عُثر عليها في وضع ممتاز على مسافة مئات الأمتار فقط إلى الشمال من الموقع الثقافي الإيطالي الشهير.





وأضاف المتنزه الأثري في بيان "عُثر على عربة احتفالية بأربع عجلات، مع عناصر من الحديد وزخارف جميلة من البرونز والقصدير، وبقايا خشبية معدنية وآثار عناصر عضوية من حبال وبقايا زخارف نباتية، وهي وضعها الأصلي تقريبا". وقد عُثر على العربة في سقيفة داخل حظيرة كان عُثر فيها سنة 2018 على بقايا ثلاثة خيول، وفق البيان.









وقد حصل هذا الاكتشاف في حي سيفيتا جوليانا الواقع على مسافة مئات الأمتار من شمال موقع بومبيي الأثري في إطار جهود التصدي لعمليات نهب النعوش الناشطة بشكل خاص في هذه المنطقة الإيطالية الغنية بالكنوز الأثرية الدفينة.





وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني في بيان نشرته الوزارة "بومبيي تواصل إذهالنا باكتشافاتها وسيستمر الأمر على هذا النحو لسنوات عدة، مع حوالى 20 هكتارا يتعين نبشها بعد".

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن اكتشاف عربة احتفالية تعود للحقبة الرومانية بالقرب من موقع بومبيي الأثري.