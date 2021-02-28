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فن

شوبير وفهمي وأكرم حسني والبزاوي وإدوارد وإنجي ينعون يوسف شعبان بكلمات مؤثرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:39 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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محمد بدران
نعي عدد من الفنانين، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي توفي اليوم الاحد عن عمر ناهز 90 إثر إصابته بفيروس كورونا. ونعى الفنان احمد فهمي ، النجم الراحل عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون  خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير ‎#يوسف_شعبان".


من جانبه، قال الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي على تويتر: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون ..
البقاء لله في وفاة الفنان الكبير يوسف_شعبان.. ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أسرته على فراقه.


وعلق أدوار علي "تويتر" :"‏وداعًا الفنان القدير ‎#يوسف_شعبان ربنا يرحمك ويصبر اهلك وجمهورك على فراقك خالص التعازي"


وتابع احمد شوبير علي "تويتر":"‏وفاة النجم الكبير والأستاذ يوسف شعبان 🙏🏻 وداعًا محسن ممتاز  ✋🏻ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 🙏🏻"

بينما كتب اكرم حسني عبر تويتر: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا النهاردة نجم كبير وفنان مايتنسيش من ذاكرة السينما والدراما المصرية، أعماله هتفضل عايشة معانا. رحم الله الأستاذ يوسف شعبان ❤️"

وأضاف محمود البزاوي "‏رحل الاستاذ يوسف شعبان وعاش محسن ممتاز . رحل الفنان وعاش رمز من رموز الوطنيه المصريه ♥️"

بينما كتبت السيناريست انجي علاء"‏البقاء لله في الفنان القدير يوسف شعبان.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر اهله ومحبيه.. وربنا يرحم الراحل محمود عبد العزيز 🙏 انا لله وانا اليه راجعون ‎#يوسف_شعبان"

ورحل الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، زقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عدد من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 


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