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أخبار البلد

السفير الإماراتي الجديد لدى مصر يسلم أوراق اعتماده لـ أبو الغيط

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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مـيــــس رضـــا

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أوراق إعتماد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة  د. حمد الشامسي.

 

ونقل السفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة  تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي، كما جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات البعد العربي المشترك.


كما تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري في نفس اليوم،  نسخة من أوراق اعتماد سفير دولةالإمارات العربية المتحدة لدى جمهوريةمصر العربية د. حمد الشامسي، وشكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية.

 

وصل أمس  إلى القاهرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية د.حمد سعيد الشامسي.
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