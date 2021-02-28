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تعليم

آداب القاهرة توضح خطة التحول الرقمي بالجامعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، إن الجامعة تسعى للتحول الرقمي بجميع الكليات التي تضمها وإتاحة كافة الخدمات لها ، كما بدأ  تطبيق القرار الخاص بعمل منظومة عالمية خاصة بالتعليم الالكتروني ، من خلال المنصات الاليكترونية التي أطلقتها الجامعة وذلك منذ يوم 6 أكتوبر من العام الماضي .

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وأضاف "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكليات تعمل وفق نظم الية لإدارة بيانات شؤن التعليم والطلاب ، لافتا إلى أنه يتم ربط جميع هذه الخدمات والأنظمة سواء فيما يتعلق بقطاع التعليم والطلاب أو قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي ، حتى يكون هناك تكامل ومنظومة خدمية واحدة تربط كافة قطاعات الجامعة ، لدعم مشروع التحول الرقمي من خلال خطة محددة .

وأوضح ، أنه تم تطبيق الدفع الالكتروني على مستوى الجامعة ، حيث يكون للطالب صفحة خاصة به ويقوم باختيار الخدمة التي يريدها ثم يقوم بسداد الرسوم الخاصة بها الكترونيا ، وتطبق الكلية جميع هذه الخدمات خلال هذه الفترة .

وكشف عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة عن طرح مشروع بشأن الأرشفة الاليكترونية والميكروفلمية للمعاملات الورقية اليومية بحيث يشمل هذا المشروع أرشفة محاضر جلسات الاقسام ومحاضر جلسات الكلية ورسائل الماجيسير والدكتوراه الخاصة بالكلية ، وكذلك كافة الوثائق والمعلومات ذات القيمة التاريخية ، ويعتبر هذا المشروع استكمالا للتحول الرقمي بالجامعة ، مع وجود التأمين الكافي لهذه المعلومات من خلال وحدات الدعم الاليكتروني بالجامعة والمتخصصين .
     
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