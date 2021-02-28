ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:02 م
GMC همر
GMC همر
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة GMC عن طرح شاحنتها الجديدة همر الكهربائية ، التي اكدت انها ستكون متاحة بمعارض البيع ولدى الوكلاء في الخريف القادم .

وأوضحت شركة GMC ان السيارة خضعت للعديد من الاختبارات خلال فصل الشتاء الحالي في ظروف طقس وطرق صعبة للغاية للتأكد من كفاءة هذه الشاحنة الكهربائية .

وتقول GMC إن أهم ميزتين بشاحنة همر الكهربائية القادمة قدراتها الفائقة على الطرق الوعرة " Crab Walk Crab Walk ، ونظام التوجيه الرباعي.

وتم اخضاع شاحنة GMC همر الجديدة باختبارات مهارة القيادة القطرية أي القطر الكامل للدوران  وكذلك التوجيه الرباعي  نصف قطر الدوران الأكثر احكاما  ، واضافة لهذه المزايا فإن همر EV تملك القدرة على الارتفاع 6 بوصات باستخدام التعليق الهوائي حسب الحاجة مما يساعد على تجاوز أصعب الطرق وإنجاز مهماتها بنجاح كامل

وتضم شاحنة همر بـ 18 كاميرا سفلية تعرض كل شيء أسفل الشاحنة ، وإطارات رياضية للطرق الوعرة مقاس 35 بوصة ، ودرع حماية سفلي كامل مع منزلقات صخرية ، ونظام تعليق هوائي متكيف.

وتتميز شاحنة همر بهندسة كهربائية بقوة 800 فولت للشحن السريع وستوفر نظام Super Cruise ، وهو نظام قيادة شبه مستقل من جنرال موتورز.

وتقول GMC  إن الشاحنة لديها مدى قيادة يصل إلى 350 ميلا ، وتستطيع التسارع من صفر الى 60 ميلًا في الساعة في 3.0 ثانية رغم الحجم والوزن .

وتستطيع الهمر EV باستخدام وضع Watts freedom  - والذي يشبه وضع Tesla's Ludicrous ، خفض الشاحنة بمقدار 2 بوصة والاستفادة الكاملة من قوتها الهائلة البالغة 1000 حصان.

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو
تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو
تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو
تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو
تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. سيارة شيفروليه بيك أب الكهربائية الجديدة كليا

قصة شعار همر الجديد HUMMER وموضة تغيير لوجو شركات السيارات

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

أهم مواصفات جي إم سي يوكن 2021 GMC YUKON.. فيديو وصور

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

بعد 29 عاما.. كيف استحوذت جنرال موتورز على سيارات همر

ترشيحاتنا

تفاصيل جنازة يوسف شعبان.. العزاء أمام المقابر

العناني: إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية

سفينة شحن مملوكة لإسرائيل ترسو في دبي بعد انفجار غامض

مش هتشوفوا قارئ عداد تانى.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطة تغير العدادات

وفاة يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكورونا

أصيب بغيبوبة سكر.. مسن يطيح بـ ٩ مواطنين أمام السجل المدني بشارع الهرم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين