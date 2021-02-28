تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

أعلنت شركة GMC عن طرح شاحنتها الجديدة همر الكهربائية ، التي اكدت انها ستكون متاحة بمعارض البيع ولدى الوكلاء في الخريف القادم .

وأوضحت شركة GMC ان السيارة خضعت للعديد من الاختبارات خلال فصل الشتاء الحالي في ظروف طقس وطرق صعبة للغاية للتأكد من كفاءة هذه الشاحنة الكهربائية .

وتقول GMC إن أهم ميزتين بشاحنة همر الكهربائية القادمة قدراتها الفائقة على الطرق الوعرة " Crab Walk Crab Walk ، ونظام التوجيه الرباعي.

وتم اخضاع شاحنة GMC همر الجديدة باختبارات مهارة القيادة القطرية أي القطر الكامل للدوران وكذلك التوجيه الرباعي نصف قطر الدوران الأكثر احكاما ، واضافة لهذه المزايا فإن همر EV تملك القدرة على الارتفاع 6 بوصات باستخدام التعليق الهوائي حسب الحاجة مما يساعد على تجاوز أصعب الطرق وإنجاز مهماتها بنجاح كامل

وتضم شاحنة همر بـ 18 كاميرا سفلية تعرض كل شيء أسفل الشاحنة ، وإطارات رياضية للطرق الوعرة مقاس 35 بوصة ، ودرع حماية سفلي كامل مع منزلقات صخرية ، ونظام تعليق هوائي متكيف.

وتتميز شاحنة همر بهندسة كهربائية بقوة 800 فولت للشحن السريع وستوفر نظام Super Cruise ، وهو نظام قيادة شبه مستقل من جنرال موتورز.

وتقول GMC إن الشاحنة لديها مدى قيادة يصل إلى 350 ميلا ، وتستطيع التسارع من صفر الى 60 ميلًا في الساعة في 3.0 ثانية رغم الحجم والوزن .

وتستطيع الهمر EV باستخدام وضع Watts freedom - والذي يشبه وضع Tesla's Ludicrous ، خفض الشاحنة بمقدار 2 بوصة والاستفادة الكاملة من قوتها الهائلة البالغة 1000 حصان.