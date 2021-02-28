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فن

يوسف شعبان في آخر ظهور تليفزيوني: وفاتي في "المال والبنون" من أروع مشاهدي بالمسلسل

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:05 م
صدى البلد
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محمد نحلة
قال الفنان يوسف شعبان ان مسلسل "المال والبنون" من أروع الاعمال الدرامية، وان  محمد جلال عبد القوى كان في قمة إبداعه بسيناريو وقصة رائعة، والمخرج مجدى أبو عميرة كان متمكنا من كل مفردات العمل . 

وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان من اعظم المشاهد التي قدمتها بالمال والبنون مشهد الوفاة انا والراحل العظيم عبد الله غيث، وانا مشلول على السرير وبيقرأ ليا ايآت المال والبنون ، وأنا ببكى. 

وتابع ان شخصيتي وشخصية الراحل عبد الله غيث عكس بعض،  واحد ضميره صاحى امام دينه ووطنه وأولاده والاخر غيب ضميره تجاه وطنه وعائلته، وكل ممثل في العمل كان ماسك شخصيته من الأول للأخر، وكان مجدى أبو عميرة معانا في ادق تفاصيل كل شخصية لانه موهوب.

وأشار يوسف شعبان الى انه كان اى مشهد امام الراحل وحيد سيف لازم يعاد اربع مرات على الأقل من كتر الضحك، وانا بعتبر كل مشاهدى ماستر سين بمسلسل المال والبنون لانى كنت مركز جدا في الشخصية وكلها بنفسى المستوى والأداء.

وقال يوسف شعبان ردا على سؤال الليثى هل ممكن نشوف جزء ثالث من المال والبنون؟: أنا معنديش مشكلة بس القائمين على الإنتاج يوافقو. وجلال عبد القوى قادر انه يعمل الجزء الثالث ومجدى ايضًا قادر وهيبقى حاجة محترمة جدًا.
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