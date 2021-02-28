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محافظات

الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد ويستجيب لشكوى مواطن

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:25 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في مينائي شرق وغرب بورسعيد وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية واللواء محمد عبد القادر رئيس مجلس ادارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات  وقيادات الجمارك  والهيئة الاقتصادية وامن المحور 

واكد المحافظ خلال الاجتماع علي اهمية التحلي باليقظة التامة والاستعداد المستمر لتامين العمل في المواني في ظل الظروف العالمية علي اثر تداعيات ازمة كورونا مع استمرار المتابعة اليومية لكافة العاملين بالمواني للحفاظ علي كفاءة الاداء التي حققت انتظام سير العمل  ومتابعة تداول الحاويات مع الالتزام بتحقيق التعاون والتكامل  بين ميناء شرق وغرب لمافية صالح الاقتصاد القومي. 

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وفى سياق اخر خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم بمركز طب اسرة الجوهرة ببورسعيد لمتابعة تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز ، التقى محافظ بورسعيد باحد المواطنين  وزوجتة واستمع لشكواه الخاصة بحالة زوجتة الصحية .

وتوجه المواطن لمكتب المحافظ عقب الجولة ، حيث وجه محافظ بورسعيد الأجهزة المختصة بسرعة الاستجابة لشكوى المواطن  الخاصة بزوجته وحالتها الصحية وتذليل أى عقبات تواجهها ، كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية للأسرة .

 واكد محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لخدمة المواطنين فى المقام الأول و تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر بما يوفر حياة كريمة للمواطن .
الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد ويستجيب لشكوى مواطن
الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد ويستجيب لشكوى مواطن
الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد ويستجيب لشكوى مواطن
الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد ويستجيب لشكوى مواطن
الغضبان يتابع سير العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد ويستجيب لشكوى مواطن
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