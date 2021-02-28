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أصل الحكاية

لم يتضمن قرارات.. هاني رسلان: بيان الخارجية الأمريكية عن الانتهاكات في تيجراي "لين"

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:12 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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نقابات وتحقيقات
وصف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، بيان الخارجية الأمريكة بشأن ما يحدث بأقليم تيجراي الإثيوبي بـ "اللين"، قائلا إن "البيان لم يكن على القدر المطلوب ولم يتضمن إي قرارات ضد النظام الإثيوبي رغم ما يرتكبه من انتهاكات وقمع وتجويع بحق مواطنيه ومنع وصول بعثات الإغاثة  الدولية إلى الأقليم قبل انهاء العمليات العسكرية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، وندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".

وقال "رسلان"، في تصريحات لـ صدى البد، إن رئيس الوزراء الإثيوبي رفض وساطة الاتحاد الأفريقي من قبل والذي أرسل بعثة من ثلاثة رؤساء إلى أديس أبابا، مؤكدا للبعثة إنه لا يوجد خلاف سياسي وأن كل ما يحدث هدفه السيطرة على مجموعة من العصابات وتنفيذ القانون على حد قوله.

وتابع: مع توالي الضغوط الدولية قرر آبي أحمد السماح للهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) "منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي"، بدخول الأقليم وتقديم المساعدات والإغاثة، معقبا: حدث هذا عقب انتهاء العمليات العسكرية وبعد توجيه ضربات موجعة للأقليم حيث شرع الجيش الإثيوبي في هدم المقار الحكومية والجامعات وغيرها بـ تيجراي.
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