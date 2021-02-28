لم يتضمن قرارات.. هاني رسلان: بيان الخارجية الأمريكية عن الانتهاكات في تيجراي "لين"

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التي تقع في منطقة تيجراي التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبي.





وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية، وندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".





وقال "رسلان"، في تصريحات لـ صدى البد، إن رئيس الوزراء الإثيوبي رفض وساطة الاتحاد الأفريقي من قبل والذي أرسل بعثة من ثلاثة رؤساء إلى أديس أبابا، مؤكدا للبعثة إنه لا يوجد خلاف سياسي وأن كل ما يحدث هدفه السيطرة على مجموعة من العصابات وتنفيذ القانون على حد قوله.



