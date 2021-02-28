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برلمان

توفير مصدرين للتغذية الكهربائية وزيادة الجهد.. شاكر يكشف تفاصيل مبادرة "حياة كريمة"

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:12 م
وزير الكهرباء محمد
وزير الكهرباء محمد شاكر
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، في قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل إلى 66 مليار جنيه، لافتًا إلي  أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل51 مركزا بتكلفة تصل إلى 24 مليار جنيه.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.


وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه تم تكليف شركات الكهرباء علي مستوي الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات واجراء الدراسات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية.


وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلي أن التحدي الأكبر ليس فقط في توفير التمويل ولكن في تنفيذ المستهدف خلال المدة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي بثلاث سنوات فقط، مشيرا الي أنه سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة اي انقطاعات في التيار الكهربائي، وكذلك زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية فضلا عن تغيير المحولات وأعمدة الإنارة وغيرها.
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