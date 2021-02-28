207 قرى.. مياه البحيرة ترفع درجة الاستعدادات القصوى للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

عقد المهندس محمد سعيد نشات رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحيرة اجتماع برؤساء القطاعات و مديرى العموم و رؤساء الافرع بالشركة بالإضافة لممثلي اللجنه العليا لمشروع رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري للمناقشة في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة .



وناقش المهندس محمد سعيد نشأت استعدادات الشركة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وتوفير كافة الامكانيات للبدأ في العمل والانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد وتم عرض المرحلة الثانية لمشروع حياه كريمه الذي يضم مركز دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسى - ابو المطامير - ابو حمص.





واستعرض الاجتماع القرى التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى وهى قرية زاوية صقر - احمد بدوى - عبد الحليم محمود - الغيته - بمركز ابو المطامير .. وقرى الكردود بمركز حوش عيسى وقرية الخرطوم وقرية عبد السلام عارف بمركز بدر .. وقرية على مبارك بوادى النطرون .





وأعطى نشأت تعليماته بسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذرى لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.





وأكد نشأت ان وزرارة الاسكان ممثله فى الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى تولى اهتمام كبير بمشروع السيد رئيس الجمهوريه لتطوير القرى المصريه





ويذكر أن محافظة البحيره قد حظيت بعدد 6 مراكز فى المرحله الثانيه "دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسى - ابو المطامير - ابو حمص - وادى النطرون " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى مستهدف (207) قرية وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.



ونجحت المرحلة الاولي التي اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير غدد كلير من القري الاكثر احتياجا بمحافظة البحيرة و تحسين معيشة الاسر الاولي بالرعاية من خلال توصيل المرافق من خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي.