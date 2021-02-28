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أصل الحكاية

أول مؤسس للحركة "الفيثاغورية" ويقدس الرقم عشرة .. ننشر قصة حياة "فيثاغورث" ونشأته

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:17 م
فيثاغورث - صورة أرشيفية
فيثاغورث - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
فيثاغورث هو أول من أسس الحركة الفيثاغورية ، وأحد أكبر علماء الرياضيات والفلاسفة اليونانيين ، كما أنشأ مدرسة لمناقشة العديد من الموضوعات الفلسفية في مختلف الموضوعات مثل (ماذا يحدث للروح عندما يموت الجسد) وهو مشهور بنظريته الشهيرة "نظرية فيثاغورس" 

ولد فيثاغورس الساموسي عام 495 ق.م في جزيرة "ساموس" باليونان ، كما سافر إلى العديد من البلاد مثل مصر والهند ، وأقام في مستعمرة "كروتوني" في إيطاليا ، وقد اهتم "فيثاغورس" بالموضوعات العلمية والرياضية والموسيقية ، كما بيّن العلاقة بين "شد ورخوة السلك والنغمة الموسيقية" التي يبعثها عندما يُنقر عليه في فترات منتظمة، وتكون النتيجة سلّما موسيقيا هرمونيا .

كما أنه في شبابه قام بالعديد من الرحلات إلى بلاد ما بين النهرين (سوريا والعراق حاليآ) كما أقام في "منف" بمصر وبعد 20 سنة من السفر والدراسة تمكن "فيثاغورس" من كافة علوم الرياضيات من مختلف الحضارات المعروفة آنذاك ، لكن وعندما عاد إلى بلدته اضطر للفرار وذلك لمعارضته للدكتاتور "بوليكراتس" في ما يخص الإصلاحات الاجتماعية.

استقر فيثاغورس لفترة بجنوب إيطاليا في "كروتوني" حيث تعرف على شخص يدعى ميلان وكان من أغنياء الجزيرة والذي قام بمساعدته ماديا ، حتى ذاع صيت "فيثاغوراس" في ذلك الوقت ، كما حقق 12 فوزا في الألعاب الأولمبية ، وقد كان "ميلان" محبا لعلوم الفلسفة والرياضيات بالإضافة إلى الالعاب الرياضية ، ومن حبه في هذه العلوم قام بتخصيص جزءا من منزله تحت تصرف فيثاغورس ، حيث كان كافيا لافتتاح مدرسة لتدريس هذه العلوم .

اهتم "فيثاغورث" بعلوم الرياضيات وكان يقدس الرقم عشرة لأنه كان يعتقد أنه رمز الكمال للأشياء ، كما اهتم بالموسيقى وقال أن الكون يتألف من التمازج بين العدد والنغم ، حتى أنه أجبر أتباعه من دارسي الهندسة على عدة أمور قال أنه نقلها في رحلاته من المزاولين للهندسة ارتداء الملابس البيضاء ، الامتناع عن أكل اللحوم ، التأمل في أوقات محددة ، الامتناع عن أكل البقوليات .

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يعتقد فيثاغورس وتلاميذه أن كل شيء مرتبط بالرياضيات وبالتالي يمكن التنبؤ بكل شيء وقياسه بشكل حلقات إيقاعية وقد استطاع فيثاغورس إثبات نظريته "مبرهنة فيثاغورس" في الرياضيات ، حيث استفاد الكثير من المهندسين في العصر الحاضر من هذه النظرية في عملية بناء الأراضي .

يرى البعض ، أن فيثاغورس كان متزوجا من سيدة تدعى "ثيانو" وكان له ولد يدعى "تيلاجيس" وثلاثة بنات وهم  دامو، أرينوت ، وميا وقد توفى يرجح أنه توفي عام 570 ق.م .
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