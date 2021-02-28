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أخبار العالم

لبحث مستقبل العائلة المالكة في بريطانيا .. الأمير فيليب يطلب من الأمير تشارلز زيارته بالمستشفى

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:16 م
الاميران فيليب وتشارلز
الاميران فيليب وتشارلز
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على صالح
كشف السكرتير الصحفي السابق لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية خلال مقابلة أن الأمير فيليب دوق أدنبرة طلب من نجله الأكبر الأمير تشارلز زيارته في المستشفى لمناقشة مستقبل العائلة المالكة البريطانية.


ووفقًا لديكي آربيتر، الذي عمل في القصر من عام 1988 حتى عام 2000 ، تحدث الاثنان عما يجب أن يفعله تشارلز، الذي هو التالي في ترتيب العرش، عندما لا يكون الأمير فيليب موجودًا.


وقال ديكي آربيتر في مقابلة مع قناة True Royalty TV "انظروا فإن الرجل يبلغ من العمر 99 عامًا، هو مصاب بعدوى وأظن أنه سيخرج، وسيعود إلى وندسور، لكنه في النهاية سيموت فقط أقول لتشارلز، يومًا ما ستصبح الرجل الرائد في العائلة".


وجاء تصريح اربيتر بعد تقارير أشارت إلى أن الأمير فيليب قد يقضي أسبوعًا آخر في المستشفى.


وقبل أيام قليلة، قال الأمير إدوارد، الابن الأصغر لصاحبة الجلالة ودوق إدنبرة، إن الملك يشعر بتحسن كبير ويستجيب للعلاج.


ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن الأمير فيليب حيث يعالج الآن من عدوى لليوم الثالث عشر، وهي أطول فترة إقامة له في المستشفى. 


وفي عام 2013، دخل المستشفى لمدة 11 يومًا بعد إجراء عملية جراحية في بطنه.


واشتدت الشائعات حول صحة الملك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأمير تشارلز شوهد باكيًا بعد زيارة والده.
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