التجارة السعودية تعلن بدء تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

أعلنت وزارة التجارة السعودية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، اليوم الأحد، عن بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.





وقالت الوزارة في بيان إنه يمكن للراغبين في تصحيح أوضاعهم، التقدم إلكترونيا والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات التي تستمر حتى 23 أغسطس 2021.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.





وأوضحت الوزارة أننه لا يعفى من تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.





وقالت التجارة السعودية إنه يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها.





وبحسب الوزارة، يمكن تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.





كان نظام مكافحة التستر منح في أغسطس الماضي، مهلة 180 يوما للمتورطين في جرائم لتصحيح أوضاعهم، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.



