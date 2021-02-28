شاهد كيف تغيرت حياة أم مدمنة بعد تعافيها .. قصة مثيرة

قبل أن تتغير حياة أم ادمنت مخدر الهيروين في سن ال ١٥ عام، تعاطت حوالي ١٩ جرعة زائدة كادت أن تودي بحياتها للابد.





تكافح ماديسون مكمانوس ، 28 عامًا ، من نيوجيرسي في الولايات المتحدة ، لاستعادة حضانة ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات والتي أجبرت على التخلي عنها بسبب إدمانها الرهيب.

كان صديق "ماديسون"، في ذلك الوقت هو من وضعها في طريق المخدرات، عندما كانت مراهقة مما جعل حياتها تتدهور إلى ست سنوات من التشرد والجريمة.

وقالت الان المتعاقبة لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن مدمنو الكحول المجهولون ساعدوها في إعادة حياتها بترابطهم معا وتريد أن يعرف الآخرون أن هناك "حلًا المرض الإدمان".

قالت: "كانت ماديسون في الخامسة عشرة من عمرها ، حين صدمت أسرتها بادمانها وإلحاق الأذى بهم" .

وتابعت حين كانت بسن الـ 18 ، كانت تذهب إلى البرامج التعافي وبعد تعافيها تعود مرة أخرى الإدمان.

واوضحت "عندما كان عمري 18 عامًا ، كان لدي تسعة أشهر من الرصانة عندما كنت حاملًا مع ابنتي ، التي تبلغ من العمر الآن تسعة أعوام وحتى الآن ، توقفت عن الادمان و امتنعت عن تعاطي المخدرات".

وتابعت "تركت المدرسة ، ووقعت على حق الوصاية المؤقتة لابنتي ، ولم أستطع التوقف عن التعاطي لم يكن لدي عائلة في حياتي في هذه المرحلة ، لا أصدقاء ، ولا روح ، كنت وحدي".

واضافت "لقد دفعت الجميع وكل شيء بعيدًا ، وبدأت مسيرة ست سنوات بلا مأوى في مدينة عاصفة ومظلمة".

وقالت أيضا "الأشياء التي تعاملت معها وقبلتها في إدماني النشط يمكن أن أكتب عنها كتابًا"

وأضافت "مرض الإدمان كان يحتجزني لمدة ست سنوات كنت أشعر بالخزي والأسف لفقدان ابنتي ، وفقدان عائلتي ، وفقدان نفسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن عندما وصلت "ماديسون"، إلى الحضيض في 18 يوليو 2018 ، وتم القبض عليها ، كان ذلك كافيًا لإخراجها من المأزق الذي كانت فيه وبدء طريقها إلى الشفاء.

من خلال مشاركة قصتها على صفحة بالفيسبوك ، تدعي أن "محكمة المخدرات أنقذت حياتها" لأنها اتخذت قرارًا في السجن بأنها "انتهيت من تعاطي المخدرات" واختارت الذهاب إلى إعادة التأهيل.

وجدت الدعم من قبل مدمني الكحول السابقين وتمكنت من جمع نفسها معًا.

بدعم من عائلتها وأصدقائها ، تستعد ماديسون الآن لاستعادة ابنتها.