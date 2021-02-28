«صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية مجانية إلى قرية الشقة

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة، بقرية الشقة التابعة لمركز قلين، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة».





وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة شملت كافة التخصصات الطبية على مدار يومين، مشيرة إلى الكشف على 2250 حالة مرضية، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان.





وأضافت، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على القافلة، وإجراء التحاليل الطبية والأشعة والفحوصات اللازمة، فضلًا عن إجراء الندوات التثقيفية.



