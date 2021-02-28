امتحانات الأزهر اليوم.. حقيقة وفاة 3 طلاب بفيروس كورونا.. والمعاهد الأزهرية ترصد سؤالا من خارج المنهج في امتحان القرآن وتعيد توزيع درجته

حقيقة وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الأزهر بفيروس كورونا

الأزهر: رصد سؤال من خارج المنهج في امتحان القرآن وتوزيع درجته

شكاوى من سؤال غامض والازهر: صحيح وبلاد أخطاء





واصل طلاب المعاهد الازهرية، بمراحلها المختلفة، اليوم الأحد، استكمال امتحانات الفصل الدراسي الاول، وسط اجراءات احترازية مشددة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.





وأدي طلاب الصف السادس الإبتدائي، الامتحان اليوم في القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم، بينما أدي طلاب، الصف الثاني الثانوي القسم العلمي في القرآن الكريم والفقه، أما طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، يؤدون الامتحان في القرآن الكريم والفقه والمنطق.





وأدي طلاب، الصف الثاني الثانوي، البعوث الإسلامية، امتحان القرآن والتجويد، والفقه، والمنطق، أما طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلوم الإسلامية، فيؤدون الامتحان في القرآن والفقه والمنطق.





وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأحد، خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والنقل الثانوي الأزهرية، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.





وأشار التقرير إلى قيام الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل القطاع لشئون التعليم، بتفقد لجان معهد القاهرة الثانوي، ومعهد فتيات العباسية، ومعهد العباسية الابتدائي، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.





و أفاد التقرير بتوجه قوافل متابعة لأعمال الامتحانات إلى منطقتي الغربية والمنوفية الأزهريتين، للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات.





وخلال أعمال المتابعة تم رصد تعليقات الطلاب بخصوص السؤال الأول في امتحان القرآن الكريم للصف السادس الابتدائي من خارج المقرر بالمنهج، وهو ما ثبت صحته، وبناء عليه أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه نظرًا لأن غالبية طلاب الصف السادس الابتدائي أجابوا عليه لتمكنهم من حفظ كتاب الله، تقرر منح الطلاب الذين أجابوا على السؤال الدرجة كاملة، وتوزيع الدرجة المخصصة للسؤال الأول على السؤال الثاني لمن لم يجب عليه من الطلاب.





وذكرت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن وردود بعض التساؤلات من طلاب الصف الثاني الثانوي بشأن غموض في احد الأسئلة بمادة الفقه الشافعي، بوجود خطأ لغوي فيه.





وأكدت غرفة العمليات، ان السؤال صحيح تماما ولا وجود لخطأ لغوي فيه، بعد الرجوع إلى مطبعة الامتحانات وواضعي الأسئلة.





من جانبها، علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الازهر بسبب فيروس كورونا.





وأوضحت الجامعة، أن الفيديو المنتشر لأحد الطلاب الذين فاجأتهم نوبة التهاب حاد بالزائدة الدودية وتم نقله على إثرها إلى مستشفى الطلبة وتم إجراء العملية على الفور والطالب بحالة جيدة ومستقرة وقد أدى امتحانه اليوم بلجنة خاصة بمقر إقامته بالمستشفى.





وذكرت ان الحالة الثانية لأحد الطلاب الذين اشتبه فى إصابته بفيروس كورونا بعد رصد درجة حرارته أثناء دخوله الكلية وقد تم نقله إلى المستشفى على الفور بسيارة الاسعاف لإجراء الفحوصات والاشاعات اللازمة وتقرر حجزه تحت الملاحظة.



