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محافظات

تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:02 ص
عارض لتسويق مشغولات
عارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة
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احمد صالح

يعبر التراث السيناوي عن هوية أبناء محافظة شمال سيناء، ويعد علامة مميزة وسمة في حياة بادية سيناء، بما يحمله من عراقة الماضى وأصالة تاريخ سيناء وتنوع بيئاتها "صحراوية وساحلية وسهول وجبال وغيرها".حيث اتخذت المراة السيناوية في معظم قري المحافظة مهنة صناعة المشغولات البيئية التي تعبر عن التراث بلمسات فنية  تحمل الاصالة والمعاصرة . 


لذا فان اقامة معارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية،  يمثل طاقة امل للفتيات والشباب بمحافظة شمال سيناء ..حيث يجري تنظيم  سلسلة معارض خلال عام ٢٠٢١م   ،  والتي يشارك فيها  مجموعة من العارضين في مجالات "المنتجات البدوية ، ،والتراثية من خلال أعمال  التطريز والكورشيه – مفروشات – منتجات نحاسيه– اكسسورات، الخرز ".


وقالت لمياء الكاشف مسؤولة المعارض بجمعية الأسر المنتجه بالعريش، لصدى البلد، انه من المقرر تنظيم سلسلة معارض للمعاونة في تسويق المنتجات خلال عام ٢٠٢١م، والبداية بعمل المعرض الاول بمركز التكوين المهني امام المستشفي العام خلال شهر مارس الجاري ، وقالت ان المعرض يتيح  فرصة للشباب من الجنسين لعرض وتسويق المنتجات  البيءية والحرف التراثية والمشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة، حيث يستضيف عدد من المتدربين في مركز تدريب القوي العاملة بعداكتسابهم مهارات التدريب علي الحرف الانتاجية وبيع المنتج للجمهور، خاصة المنتجات البيئية المتنوعة التي تتميز بها شمال سيناء.


واضافت  فؤادة حسن رئيس جمعية تنمية المرأة السيناوية فى بئر العبد، لصدى البلد،  إلى أن منتجات البيئة السيناوية تلقى رواجا كبيرا فى المعارض المحلية فى المحافظات الأخرى وفى الخارج، لذا فقد سعت الجمعية لدعم المراة بتمويل إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على منتجات البيئة من مشغولات يدوية وتطريز وتصنيع الثوب البدوى والعبايات والشنط والشال وغيرها من المنتجات اليدوية البدوية المصنعة من منتجات البيئة السيناوية.


وقالت أمانى غريب مدير جمعية الفيروز ، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن هناك نحو 20 ألف سيدة وفتاة من سيناء يعملن فى الحرف اليدوية علي مستوي المحافظة ، وينتجن منتجات قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية و المشكلة التي تواجه الحرف اليدوية والتطريز فى سيناء هي عدم توافر الخامات.وكذلك عدم تواجد منافذ لتسويق هذه المنتجات بشكل منتظم.

وأوضحت ، أن هناك برامج تدريبية تتم بمقر الجمعية ، وفرع أكاديمية البحث العلمى التطبيقى بالعريش، حيث يحصل 40% من إجمالى المستفيدين، وعددهم 285 فردا على مشروعات تقدم كمنح من الجمعية، وهى المرحلة الثانية من المشروع ولتي تتضمن تطبيقات الهاتف المحمول والتسويق الإلكترونى والتنجيد للستائر وصناعة الجلود.

وقالت ام محمد ، أن المعارض تمثل فرصة للاسر المنتجة من اجل استغلال طاقة افرادها ، وإبراز قدراتهم علي العمل رغم الظروف التي تمر بها المنطقة ..وأكدت علي أن المراة السيناوية تتحدي الارهاب ، من اجل إثبات ذاتها وبث روح الوطنية في أبناءها  بهدف تشجيع البيت المنتج في قري ومدن شمال سيناء.


واشارت "أم محمد"، إنها  دأبت على عرض منتجاتها من الملابس المطرزة فى المعارض التي ينظمها مركز التكوين المهني ، خاصة و أنها تنتج الأثواب المطرزة بألوانها المتعددة  التى تباع بأسعار متفاوتة، وأن هذه المنتجات ،  تشارك فيها العشرات من السيدات ممن يجدن تصنيع المشغولات البيئية التي تمثل التراث السيناوي .

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تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد
تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد
تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد
تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد
تراث سيناوي.. سلسلة معارض لتسويق مشغولات الأسر المنتجة في شمال سيناء.. شاهد
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