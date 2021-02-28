بنات أشعارى.. أحدث إصدارات الشاعرة والكاتبة سلوى فتحى

عن دار المسك للنشر صدر حديثا ديوان " بنات اشعارى" للشاعرة والكاتبة الصحفية بالأهرام سلوى فتحى والذى يعد الديوان الاول لها ويجمع بين الشعر العامى والساخر والأغنية.





وحول تجربتها الأولى "بنات اشعارى" تقول الكاتبة الصحفية سلوى فتحى مساعد رئيس تحرير الاهرام بنات اشعارى وثقت فيه بعض اشعارى وعن قريب سالحقه بديوانى الثانى والذى ساختصه برباعياتى. ، وأتمنى نجاح بنات اشعارى وانتظر عرضه فى معرض الكتاب فى يونيو القادم .





وعبرت عن سعادتها بمشاركة الديوان فى معرض الكتاب القادم بإعتباره سيحولها من مجرد زائر ة لمعرض الكتاب فى السنوات السابقة إلى مشاركة فى معرض الكتاب 2021 .