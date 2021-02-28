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د. أسماء زعفان تكتب: طرق إعطاء الطفل جرعات الأمان والثقة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:57 م
صدى البلد
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الطفل الرضيع لديه علاقة إنسانية وفطرية بينه وبين الأم قوية يستطيع منها كسب الأمان والثقة فالطفل بالإضافة لحاجته للأكل والنظافة والنوم وغيرهم  بحاجة دائما إلي الإحساس بحنانك وحبّك وعاطفتك ناحيته، وهذه المشاعر تجعله مستقرًّا نفسيًّا سواء في طفولته أو في حياته على المدى البعيد. إليك إذًا الطرق الأفضل لتحسّسي طفلك بالحنان والإهتمام..

1- احرصي على ملامسة بشرة الرضيع بجسدك، خاصة في الساعات الأولى بعد الولادة، وخلال الرضاعة الطبيعيّة وحتى الصناعيّة. فمثلًا أثناء الرضاعة ارتدي ملابس مفتوحة لتسمحي بحدوث تلامس مع بشرة الطفل. هذا الأمر يُشعر الرضيع بالأمان والإهتمام والدفء وينعكس على نموّه من كلّ النواحي.

2- عزّزي شعور الطفل بالأمان والثقة، وذلك عندما تلبّين احتياجات طفلكِ بفرح وسرعة فيتأكّد أنّك مصدر الحنان والأمان الأوّل له، وطّدي هذا الشعور عبر بقائك بجانبه وتلبية حاجاته من دون تأخير.

3- استجيبي لنداء الطفل بسرعة من دون تركه يبكي لفترة طويلة، فالبكاء هو إشارة أنّ طفلك يحتاجك، فبمجرّد إعطائه الاهتمام اللازم، هذه خطوة أولى جوهريّة ليشعر الطفل بالحنان. وبالتالي، لا تتركيه يبكي لفترات طويلة لأنّه سيجد صعوبة في السيطرة بمفرده على عواطفه. وعدم الاستجابة لصراخه ستزيد من اضطرابه.

4- اجعلي الحبّ الذي يجمعك مع زوجك يكون ظاهرًا ومحسوسًا لرضيعك، فهذا الشعور يحسّس رضيعك بالحنان، فاحرصي على جعل علاقتكما إيجابيّة هادئة ومستقرّة، وتجنّبا الشجار أمام الرضيع، لأنّه يتأثّر بنبرة الصوت الحادة ويفهم تعبيرات الوجه. وإن أحسستموه بحبّكما وتفاهمكما، فسيشعر أنّ لديه أسرة قويّة وآمنة.

5- أثناء الرضاعة امنحي الطفل الإهتمام الكافي فلا تنشغلي عنه لأنّه سيعرف ويشعر بلا مبالاتك، فخلال الرضاعة، لا تتحدّثي في الهاتف او تتصفّحي مواقع التواصل الاجتماعي، بل حدّثيه أو غني له أو لامسي جسده فهذا الأمر سيزيد من ثقته بنفسه، ويتعلّق بك أكثر ويزيد شعوره بالأمان .
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