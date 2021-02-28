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برلمان

وزيرة التضامن: 960 ألف مسن يستفيدون من دور المسنين ولدينا 428 ألف يتيم و520 مؤسسة رعاية

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:42 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتبنى منظورا حقوقيا متعدد الأبعاد في كافة خدماتها سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الصحة الانجابية أو وسائل تنظيم الأسرة للسيدات والثقافة والوعي.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها 420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا، 
و أصدرت الوزارة قرارا بإعفاء المسنين فوق سن السبعين عاما من تكلفة وسائل النقل العام وإعفاء بقيمة 50% لما فوق 60 عاما.

جاء ذلك خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان برئاسة طارق رضوان وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الوزيرة للاتصال السياسي و محمد القماري المستشار القانوني للوزارة وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون الوزيرة للسياسات الاجتماعية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة ترعى ما يقرب 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب لديها 10 مليون طفل يتيم.

وأشارت إلى أن التنسيق الفترة السابقة كان يتركز على الحماية الاجتماعية ، موضحة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا لتطوير دور رعاية الأيتام.

وقالت إن الطفل اليتيم يحصل على معاش تكافل و كرامة بقيمة 350 جنيه شهريا ، كما أن هناك فئة من فئات الأطفال مهددين بالتسرب من المدارس، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإدخالهم التعليم المجتمعي. وأضافت أن الوزارة تسلمت 980 ألف طلب من الأسر الكافلة للأيتام.
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