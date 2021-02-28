عضو القومى للمرأة: تفعيل وحدة تكافؤ الفرص خطوة جريئة من وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى المرأة إن وحدات تكافؤ الفرص موجودة فى كل الوزارات وما يتم الآن هو تفعيلها وهذه خطوة إيجابية فى صالح المرأة المصرية.





وأضافت" يحيى" في تصريح لـ"صدى البلد": نفتخر بوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بعد أن تم اختيارها كأفضل وزيرة لهذا العام على المستوى العربي وهذا شئ مشرف نفتخر به وبإنجازاتها وعطائها، سواء على المستوى العلمى كأستاذة جامعية أو على مستوى الوزارة لأن وزارة التخطيط وزارة مهمة وصعبة.





وأشارت عضو المجلس القومى المرأة إلى أن تفعيل وزيرة التخطيط لوحدات تكافؤ الفرص يعد خطوة جريئة منها لتعطى المرأة حقها فى العمل، متمنية أن تنتهج كل الوزارات هذا النهج، وتصبح الوحدات مفعلة وأن تكون وسيلة لدعم المرأة في ظل قيادة سياسية داعمة للمرأة رغم التحديات طوال الوقت.



