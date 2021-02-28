د. أحمد سعد عقل يكتب: احذروا.. فليس كل الكلام مباحا!

يحاول كثير من الناس أن يحولوا المواقف الصعبة إلى حالات من التندر والفكاهة، وغالبا ما تكون المادة التي ينسجون على منوالها فكاهتهم أثرا جرى على ألسنة الناس، كأن يكون مثلا سائرا، أو حكمة معروفة، أو شخصا ذا مكانة بين الناس، وقد يتعدى الأمر ذلك ليطال المقدسات الدينية، كالكتب السماوية، أو كلام الأنبياء عليهم السلام، أو الرموز الدينية.





والأمر هنا يحتاج إلى وقفة ومراجعة للنفس قبل الخوض في مثل هذه الأمور؛ حتى لا يتحول كل شىء إلى مادة للاستهزاء والسخرية، فتضيع الهيبات، وتتساوى المنازل.





وقد انتشر في الأيام القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التندر على تعديل قانون الشهر العقاري، وتحول الأمر إلى ما يشبه السباق في إدخال العبارات والرموز والمؤسسات الدينية في هذا الشأن، فمنهم من يشبهه بشهر رمضان المعظم، ومنهم من يتقول على وزارة الأوقاف المصرية افتراء أن خطبة الجمعة ستكون حول فضل الشهر العقاري على سائر الشهور، ومنهم من ينسب زورا لدار الإفتاء المصرية مالا يمكن عقلا أن ينسب إليها من فتاوى في الأمر ذاته.



