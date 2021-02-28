إيمان البكري تكتب: حق الانتفاع المتبادل

قبل إغلاق كورونا والقيود الاحترازية التى فُرضت على حرية السفر ، واستخدام الرقمنه والتواصل الافتراضى فى اللقاءات والمؤتمرات الصحفيه بين المسئولين من الدول المختلفه، كان مسئولو الحكومه المصريه يزورون المانيا يرافقهم وفود رسميه من الصحفيين والاعلاميين .









عقب الانتهاء من مهام تغطية الزياره أصطحب الزملاء فى جوله لزيارة معالم العاصمه الالمانيه ولشراء بعض الهدايا والمقتنيات من المحال الالمانيه قبل عودتهم الى ارض الكنانة.









طوال الجولة كنت ألاحظ عبارات الانبهار والاعجاب الشديد بنظافة الشوارع ، وتوفير وسائل التنقل وشبكات المواصلات ، والاهتمام بالاناره والتفاصيل والرصف فى الشوارع الالمانية، والواجهات الجماليه وتنسيق الزهور، ودار بينى وبين الزملاء نقاش لكشف الحقائق الغائبه المبهمه للسائح او الزائر العابر الذى يزور دول اوروبا وتحديدا المانيا ولا يعلم كيف استطاعت هذه الدوله ان تكون بهذا التخطيط المتقن .









المواطن الذى يعيش فى المانيا يتم استقطاع ٤٥٪ من دخله ضرائب تصب فى خزينة الدوله ، هناك ضرائب مضافه على كل شيء، استخدام التلفاز ، والمشتروات ، ضرائب على العقارات ، استخدام الطرق ، استخدام وسائل المواصلات ، الاسعار قد ترتفع او تنخفض طبقا للازمات الاقتصاديه واللوائح التى تتغير لتفرض بشكل او بآخر ضرائب على المواطن فى المانيا ، دون ان يكون له اى حق فى التذمر او الاعتراض ، حتى ايجارات المساكن فلها ضريبه مضافه على النظافه والصيانه وغيرها تضاف للقيمه الاساسيه للايجار.









الدول الاوروبيه تستقطع مبالغ طائله من مواطنيها حتى تؤمن لهم الخدمات ، فلا يوجد اى خدمه دون مقابل يتم دفعه من قبل المواطن بشكل او بآخر ، لذا تنجح الدوله الغربيه فى الاحتفاظ بالخدمات والشوارع واستمرار الصيانه والاحتفاظ بالشكل الجمالى وبالطرق التى ينبهر بها الزائر .











المواطن الالمانى يعرف مسبقا انه شريك فى التنميه وان كل خطوه يخطوها منذ ان يغادر مسكنه الى ان يصل لمقر عمله بيسر وسهوله هو شريك فيها لأنها بأمواله الشوارع، النظافه، المواصلات، انسيابيه المرور، كل شيء، لذا فهو يحرص على الابقاء على حالتها حتى لا تضيع امواله هباء فلا يلقى قمامه فى الشارع او يخرب خدمات.











فى هذه المجتمعات تسقط الأنا ليس بالضروره ان تمتلك شقه او فيلا انيقة فقط لكن الاهم ان تسير فى شارع انيق وتعيش فى مجتمع حديث راق متطور ، تتعدى حدود اهتماماتك بنظافة مكانك او سكنك لتتحول الى نظافة شارعك ومدينتك وبلدتك تخرج من احساسك بالذاتيه الى احساس بالجمع والشمولية.









المواطن فى اوروبا لا يمتلك اى شيء دون ان يتم تسجيله ، ويدفع ضريبة على العقار الذى يتملكه كأمر بديهى لا جدال فيه ، التهرب الضريبى من الكبائر الاوروبيه ، وتسجيل الملكيات يأخذ اهمية وثائق الثبوتيه فلا يوجد فى قاموس الحكومات الاوروبيه ان يمتلك شخص حديقه او كوخا او مدفنا او عقارا دون تسجيل.









ليس هذا وحده فحسب بل حينما تتنازل عن حق لابد ان تدفع ثمنا لتنازلك عن هذا الحق ، ففى مكالمه هاتفيه لى مع احدى الزميلات الالمانيات التى توفى شقيقها قريبا فاتفقت هى مع الورثه على التنازل عن الارث نظرا لكثرة ديون المتوفى ! الا أن القانون بألمانيا يجبر الورثه على دفع ديون المتوفى واذا تنازل الورثه عن الارث يدفعون ايضا قيمة هذا التنازل !









فى المانيا اذا اردت التخلص من مقتنيات قديمه فأنت تدفع لتتخلص منها ، اذا اردت بيع شقتك ،سيارتك القديمه، تدفع لتتخلص منها. انت تدفع على كل صغيره وكبيره للدوله عن رضا لانك تعلم انك تستثمر لراحتك ولآدميتك.









بكل شفافية وواقعية، فالمجتمعات تقوم على حق الانتفاع المتبادل ، واعمالا لهذا المبدأ فالدوله المصريه ايضا لابد ان تتعامل من منطلق ان يشارك المواطن فى التنميه والاستمراريه والجوده وهذا امر بديهى فى كل دول العالم، ولكن شريطه ان يقوم ذلك على مبدأ (اذا اردت ان تطاع فأمر بما هو مستطاع) ، فتسجيل العقارات فى الشهر العقارى او فى سجلات الدوله امر حتمى ولكن لابد ان تراعى الدوله فى اجراءات التسجيل ان السيوله النقديه قد لا تكون متوفرة لدى كثير من المواطنين ، وان القيمه لابد ان تراعى متوسط دخول الافراد وقدرتهم الماديه حتى لا يتقاعس الكثيرون عن التسجيل وتمتلئ المحاكم بالقضايا.









لابد من اقرار سياسه تبادل المنفعه فى مجتمعنا ، فالدوله تأخذ منك لتعطيك واذا اردت ان تحصل على وسائل تنقل مريحه ودقيقه ، وتمشى فى شوارع نظيفه ، وتتحرر من الاختناقات المروريه والعشوائيات ، وتحصل على خدمات متطوره ويرتفع المستوى المعيشى والخدمى فلابد ان تشارك فى التنميه والتطور ، واذا اردات الدوله ان تطبق القانون لابد ان يكون فى حدود استطاعة المواطن دون اجحاف وليس بأثر رجعى مع مراعاة القدره الماديه لكل مواطن ، فلو تم تسجيل كل العقارات بقيمه معقوله سيتم تقنين كافة الاوضاع ، وستضمن الدوله استمرارية التعاطى مع المستجدات وستحصل من قيمة التسجيل ما يصب فى خزانتها لصالح المواطنين دون ان تثقل على احد من مواطنيها فنحن جميعا شركاء فى التنميه وفى البناء مع الحفاظ على حق الانتفاع المتبادل.





