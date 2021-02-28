ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري التونسي.. الصفاقسي يفوز بـ الكلاسيكو ويخطف المركز الثاني من النجم الساحلي .. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:48 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
حقق الصفاقسي التونسي فوزا صعبا علي النجم الساحلي فى كلاسيكو الدوري بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوعلي لحوار فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري التونسي .

وجاء هدف الصفاقسي فى الدقيقة 13 عن طريق الليبي محمد صولة من تسديدة قوية ومتقنه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك .

وفي الوقت القاتل اهدر الصفاقسي الهدف الثاني أمام شباك خالية بعد خروج غير موفق من الحارس المثلوثي، وخطأ فادح من كوناتي.
 
وبهذه النتيجة ارتقى رصيد الصفاقسي  الي المركز الثاني برصيد 27 نقطة ، وتراجع النجم الساحلي الي المرتبه الثالثة برصيد 26 نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة تونسية في الجولة الـ 5 ..الترجي يستضيف النجم الساحلى

انفرد بصدارة الدوري التونسي.. الترجي يحسم الكلاسيكو ويتخطى النجم الساحلي

الترجي يفوز على الأفريقي في قمة مباريات الدوري التونسي

مصر المقاصة يفوز على وادي دجلة بثلاثية فى الدورى

ترشيحاتنا

مدير فني مصري بنكهة أوروبية.. علاء عبد العال يسقط أمام البنك الأهلي في أول هزيمة مع أسوان

فرق الطموح.. تألق مصطفى محمد يفتح النار على رمضان صبحي

النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة

لاعب الزمالك المعار يقود الوداد لاكتساح كايزر تشيفز برباعية في دوري أبطال أفريقيا

حمادة صدقي يعتذر للإنتاج الحربي ويرحل إلى الهلال السوداني

تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود عبد المغني في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو