الدوري التونسي.. الصفاقسي يفوز بـ الكلاسيكو ويخطف المركز الثاني من النجم الساحلي .. فيديو

حقق الصفاقسي التونسي فوزا صعبا علي النجم الساحلي فى كلاسيكو الدوري بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوعلي لحوار فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري التونسي .





وجاء هدف الصفاقسي فى الدقيقة 13 عن طريق الليبي محمد صولة من تسديدة قوية ومتقنه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك .





وفي الوقت القاتل اهدر الصفاقسي الهدف الثاني أمام شباك خالية بعد خروج غير موفق من الحارس المثلوثي، وخطأ فادح من كوناتي.