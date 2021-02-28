الدوري التونسي.. الصفاقسي يفوز بـ الكلاسيكو ويخطف المركز الثاني من النجم الساحلي .. فيديو

حقق الصفاقسي التونسي فوزا صعبا علي النجم الساحلي فى كلاسيكو الدوري بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بوعلي لحوار فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري التونسي .
وجاء هدف الصفاقسي فى الدقيقة 13 عن طريق الليبي محمد صولة من تسديدة قوية ومتقنه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك .
وفي الوقت القاتل اهدر الصفاقسي الهدف الثاني أمام شباك خالية بعد خروج غير موفق من الحارس المثلوثي، وخطأ فادح من كوناتي.
وبهذه النتيجة ارتقى رصيد الصفاقسي الي المركز الثاني برصيد 27 نقطة ، وتراجع النجم الساحلي الي المرتبه الثالثة برصيد 26 نقطة .