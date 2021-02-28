٥ مليارات جنيه إسترليني دعم الحكومة البريطانية للقطاع التجاري

قررت الحكومة البريطانية دعم المحلات التجارية والمطاعم والفنادق بنحو ٥ مليارات جنيه إسترليني، ومن المنتظر ان يسلم الدعم إلى ٧٠٠ ألف شركة فى شهر إبريل المقبل، ومع بداية السنة المالية الجديدة.





وحسبما ذكر تقرير "قناة الغد" ستستفيد كل شركة من الشركات الصغرى فى القطاعات المعنية بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه استرليني، اما الشركات المتوسطة ستتلقي ١٨٠٠٠ جنيه استرليني.





واضاف التقرير ان الشركات الكبرى طالبت بأن تحظى بالتجميد الضريبي على غرار الشركات الصغرى والمتوسطة.





ومن جانبه قال "جون هولاندكي " المدير التنفيذى لمطار هيثرو، إن هناك العديد من الشركات فى المملكة المتحدة فى مجالات الضيافة و التجارة والمطارات الصغيرة معفاة من الضريبة المحلية، لذلك تطالب الشركات الكبرى نفس الإعفاء التى تحظى به الشركات الصغيرة والمتوسطة " .





ولفت التقرير إلى أن المملكة المتحدة تواجه أسوأ مراحلها الاقتصادية التى عاشتها منذ اكثر من ٣ قرون.



