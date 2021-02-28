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أخبار العالم

لبنان يسجل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:00 م
لبنان يسجل 2258 إصابة
لبنان يسجل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال لـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 372775 حالة.

وسجلت الوزارة اللبنانية 40 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4692 حالة.

في المقابل، وصل عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في لبنان إلى 201590 حالة، بحسب إحصاءات الوزارة.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة اللبنانية، الاثنين، تخفيف بعض القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن فرضت إغلاقا شاملا بعد تصاعد حالات الإصابة منذ 14 يناير الماضي.
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