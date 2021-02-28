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أسباب زيادة الإصابة بنزلات البرد مؤخرا.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:09 م
الإصابة بنزلات البرد
الإصابة بنزلات البرد
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حمزة شعيب
حذر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية لا سيما أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مجددًا.

وقال محمود شاهين خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الطقس أصبح معتدلًا على أغلب الأنحاء، لكن يوجد فارق بين الدرجتين العظمى والصغرى 10 درجات مئوية، ما يتسبب في الإصابات بنزلات البرد المتشابهة مع كورونا.

وأضاف "شاهين"، أن يوم الأربعاء المقبل تنخفض الحرارة درجتين أو 3، ومن الوارد بعدها الانخفاض مجددًا.

وأوضح أن سقوط الأمطار وارد، ويوم الأربعاء بالتحديد هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والشتاء تنتهي رسميا يوم 20 مارس المقبل.
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