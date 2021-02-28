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اقتصاد

خبير اقتصادى: الدولة نجحت فى تخفيف آثار كورونا والتضخم على محدودى الدخل

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:01 م
سمير رؤوف
سمير رؤوف
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آية الجارحي
وصف سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، بالطموحة، لافتا إلى ان الدولة تسعى إلى انجاز مشروعات البنية التحتية.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"،  الدولة نجحت في خفض معدل التضخم و حدت من تأثير جائحة كورونا على محدود الدخل.
 
ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تحسن جوده الخدمات علي الطرق وتطوير القرى ورفع مستوى معيشة المواطن، متوقعا  أن حقق الاقتصاد المصري اداء جيد خلال الفترة القادمة و استمرار معدلات النمو في الارتفاع .

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، وتناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي  2020 /2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام.

أكدت وزيرة التخطيط، أن المحور الرئيسي للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
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