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أخبار العالم

العراق.. الكشف عن خطة تحدد أول من يتلقى لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:23 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة وضعت خطة لإيصال لقاح كورونا، للفئات المستهدفة، بعد وصول أول شحنة غدا الإثنين.

وقال عضو خلية الأزمة النيابية، النائب عبد عون علاوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "الخطة التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة الصحة النيابية للقيام بإيصال اللقاح المضاد لكورونا للفئات المستهدفة ابتداء من العاملين في المجال الصحي، والقوات الأمنية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة".

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح لـ"سبوتنيك" في العراق، أمس السبت، وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى البلاد يوم الإثنين المقبل.

وكشف البدر، أن اللقاح الذي سيصل في أول شحنة إلى العراق، هو لقاح "سينوفارم" الصيني.
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