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ربط المرافق بالتسجيل وراء الأزمة.. سامي إمام: قانون الشهر العقاري لم يتغير ولا جديد في الرسوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:45 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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حمزة شعيب
قال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن قانون الشهر العقاري لم يتغير ولا جديد في رسوم التسجيل بالمصلحة حتى الآن.

وأضاف سامي إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " لا يوجد أي جديد في قوانين الشهر العقاري فهي موجودة منذ عام 2006".

وأوضح أن الرسوم التي أقرها قانون الشهر العقاري موجودة بنفس النسب منذ 14 عاما ولم يتم أي تعديل عليها وجميع النسب معلومة منذ وقت بعيد.

ونوه رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن القانون تسبب في أزمة بسبب ربط إدخال المرافق بالتسجيل.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشة المواد في العاشرة صباح غدا.
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