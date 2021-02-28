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الكويت تدرس استثناء 4 فئات من الحجر الفندقي

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:29 م
الكويت تدرس استثناء
الكويت تدرس استثناء 4 فئات من الحجر الفندقي
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قسم الخارجي
تدرس السلطات الصحية في الكويت استثناء 4 فئات جديدة من الحجر الفندقي المفروض على القادمين إلى البلاد.

وقالت مصادر بمطار الكويت الدولي لصحفية "القبس" الكويتية، إن الأجهزة العاملة بالمطار رفعت توصيات جديدة إلى السلطات الصحية، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد، لتضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، بشرط إحضارهم فحص الـ PCR وحجرهم منزليًا لمدة 14 يومًا.

وذكرت المصادر أن بعض الفئات التي سيجري النظر في استثنائها جاءت بعد رصد حالات عدة وصلت مطار الكويت، وتتطلب وضعا استثنائيا، حيث تم مراعاة بعض هذه الحالات.

وأوضحت المصادر أن هذه التوصيات تتم دراستها حاليا من قبل السلطات الصحية في الكويت لدراستها واعتمادها.

وأشارت إلى وجود فريق مشكل من عدة وزارات يدرس أولا باول أية حالات تحتاج الى استثناء، ومن ثم ترفع توصيات اذا كانت تتطلب ذلك.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الفئات الجديدة المستثناة من الحجر الفندقي، المرضى الكويتيون الذين تعالجوا على نفقتهم الخاصة، ولم يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج، بشرط وجود شهادة تدل عىل ذلك.

كما تشمل الفئات الجديدة كبار السن من المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، ويصل البعض منهم الى الكويت، وهو مقعد غير قادر على الحركة وبالتالي تحتاج هذه الفئة لرعاية خاصة.

وتدرس السلطات الكويتية منح استثناء إلى مرافقي الجثامين القادمون من الخارج، وذوو الاحتياجات الذين يحتاجون رعاية خاصة.
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