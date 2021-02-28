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رياضة

الهلال يهزم الفتح بخماسية في الدوري السعودي

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق الهلال فوزا عريضا على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي.

افتتح أندريه كاريو التسجيل في المباراة لصالح الهلال في الدقيقة 23، وأضاف النجم الفرنسي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 26.

ووقع لوسيانو فيتو على الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 40.

وقلص الدحيم نتيجة المباراة وسجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 66.

وعاد الهلال لإضافة الهدف الرابع والخامس عن طريق سالم الدوسري في الدقيقتين 72 و84.

وسجل كريستيان كويفا هدف الفتح الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 81.
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