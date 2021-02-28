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عماد أبو جليل: العقارات المسجلة فى مصر تتراوح ما بين 5% لـ 10% .. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:42 م
عماد أبو جليل المتحدث
عماد أبو جليل المتحدث باسم اتحاد موثقي مصر
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أسامة علي
قال عماد أبو جليل المتحدث باسم اتحاد موثقي مصر التابع للشهر العقارى، أن الهدف الأساسى من التسجيل فى الشهر العقارى هو حفظ حق الملكية العقارية، وهو الأمر الذى نصت عليه كافة الدساتير المصرية.  

وأوضح أبو جليل، خلال حواره مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن تسجيل العقار فى الشهر العقارى، يحمي صاحبه من الدخول فى أى نزاعات قضائية، موضحا أن عقود العقارات إما مسجلة أما غير مسجلة، معقبا:" أى عقد غير مسجل فهو مجرد عقد عرفى".

وأوضح المتحدث باسم اتحاد موثقي مصر التابع للشهر العقارى، أن تسجيل العقارات يزيد من قيمتها التسويقية، لافتا إلى أن النسبة المسجلة من العقارات فى مصر تتراوح من 5% لـ 10%، فقط.

وأكد عماد أبو جليل، أن مالك العقار غير المسجل لا يستطيع تحقيق بعض المنافع من ورائه مثل الحصول على القروض بضمان العقار، كما لا يستطيع صاحبه تطبيق التمويل العقارى إيضا.

وحذر المتحدث باسم اتحاد موثقي مصر التابع للشهر العقارى، من عقود العقارات غير المسجلة، مؤكدا أنه يسهل التلاعب فيها لأنها لم تحرر أمام الجهات المعنية.
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