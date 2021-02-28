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ساحة رأي

د.كمال الدسوقي يكتب : الشهر العقاري.. له ما له وعليه ما عليه

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:12 م
صدى البلد
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يبدو أن ما حدث الأسبوع المنصرم من قرارات غريبة عجيبة ادت الى حالة من الجدل بل والسخرية من طريقة وتوقيت هذه القرارات والقدرة على تطبيقها. نعم الجميع يتفهم دور الدوله فى تعظيم مواردها وفى نفس الوقت فرض هيبتها وسيطرتها على المواطن وهذا ليس عيبا فى حد ذاته بشرط ان توفر الدوله للمواطن القدرة على تنفيذ هذه الاشتراطات والبنود وان يشعر بالحياة الكريمه فى وطنه.


إن الإجراءات التى يتم تطبيقها فى الشهر العقارى وكافة الجهات الحكوميه الآن حقيقة تحتاج الى مراجعه شامله من حيث الوقت  واهداره وعدم الإحساس بقيمته ، ومن ناحيه أخرى يجب عند تطبيق اى قوانين جديدة مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئي والنفسي، ويجب ان يدرك المشرع أن جميع القوانين هى لخدمة الوطن والمواطن سواء. وهذا سيساعد كثيرا فى تقبل المواطن لهذه القوانين وتنفيذها .


والتجارب أثبتت على مدار الحكومات السابقة ان القوانين التى تعتمد على الردع والعقوبات الصارمة لا يتم تنفيذها على ارض الواقع وتحايل الجميع عليها.


أتمنى أن تتدخل القيادة السياسية بحكمتها ومراجعة العديد من القوانين والاجراءات سواء التصالح و التقنين او المرور والشهر العقارى وغيره  والتى افقدت الناس حبهم للحياة وللوطن فى ظروف جائحة كورونا التى أثرت على الجميع صحيا ونفسيا واقتصاديا، ويجب دراسة هذه القوانين دراسة مجتمعية متكاملة وأن يكون التنفيذ مرتبطا بصالح الوطن ورضاء المواطن.. هكذا تدار الامور .. حما الله مصر وأهلها.. تحيا مصر.
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