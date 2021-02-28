برلمانى يكشف أهم التعديلات لتخفيض رسوم الشهر العقاري.. فيديو

قال إيهاب العمدة عضو مجلس النواب ، ان اليوم شهد مناقشة التعديلات القانونية التي تقدم بها حزب مستقبل وطن بخصوص تخفيض رسوم الشهر العقاري والتعديلات عبارة عن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على الدخل .





وأضاف إيهاب العمدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم" ، أن من ضمن المقترحات التي تم تقديمها تخفيض ضريبة التصرفات العقارية من 2.5 % إلى 1% وهذا اقتراح مقدم من حزب مستقبل وطن .



