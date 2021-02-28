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برلمانى يكشف أهم التعديلات لتخفيض رسوم الشهر العقاري.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:46 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
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إبراهيم القادري
قال إيهاب العمدة عضو مجلس النواب ، ان اليوم شهد مناقشة التعديلات القانونية التي تقدم بها حزب مستقبل وطن بخصوص تخفيض رسوم الشهر العقاري والتعديلات عبارة عن تعديل أحكام قانون الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على الدخل .

وأضاف إيهاب العمدة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم" ، أن من ضمن المقترحات التي تم تقديمها تخفيض ضريبة التصرفات العقارية  من 2.5 % إلى 1% وهذا اقتراح مقدم من حزب مستقبل وطن .

وأوضح إيهاب العمدة ،أن  مشروع التعديلات على قانون الشهر العقاري الذي قام بتقديمه حزب مستقبل وطن لمجلس النواب يصب في مصلحة المواطنين .
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