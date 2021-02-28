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رياضة

15 دقيقة.. الشناوي يحمي مرمى الأهلي من هدف مبكر لطلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:45 م
الشناوي
الشناوي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المام على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. 

مرت خمس دقائق من المباراة ولم يهدد اي لاعب مرمى الفريق المنافس، ولم يشكل أي فريق هجمة منطمة على مرمى الآخر. 

أحكم طلائع الجيش دفاعاته ومنع الأهلي من الوصول الى مرماه بأي طريقة سواء خططية أو مهارات فردية. 

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من هدف محقق كاد أن يسجله أحمد سمير هداف الطلائع الذي توغل بين دفاعات الأهلي ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يمين الشناوي ولكن كا لها بالمرصاد وأبعدها عن مرماه. 

وحاول الأهلي رد الهجمة بأخرى من جهة اليمين عن طريق محمد هاني، ولكن كان دفاع طلائع الجيش محكم الغلق. 

ومارس لاعبي الطلائع الضغط المتقدم على لاعبي الأهلي، وواصلوا ترتيب صفوفهم حتى يمنعوا المارد الأحمر من تخطي منتصف ملعبهم.

وجاء تشكيل فريق الطلائع كالتالي:-

أحمد هاني، علي أحمد مهاب، وعمرو عماد، ومصطفى جمال، وعمرو جمال، ومحمد بسام، وأحمد سمير، ومحمد ناصف، ومهند مصطفى، وأحمد علاء الدين، وابراهيم كونيه.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏
خط الهجوم: محمد شريف.
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