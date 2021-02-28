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نائبة بـ الشيوخ: الحكومة تقيس الرأي العام لمعرفة درجة رضا المواطن

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:10 م
النائبة سماء سليمان،
النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ
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حمزة شعيب
قالت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشئون السياسية بحزب حماة وطن، إن ما فعلته الحكومة من تقديم مشروع قانون للنواب لتأجيل تنفيذ قانون التسجيل بالشهر العقاري حتى ديسمبر، رد فعل استجابة لرأي الشعب.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تتابع احتياجات ومتطلبات المواطن بشكل حثيث.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن كل ما تقوم به الدولة من أجل مصلحة المواطن، لكن لا بد أن تكون العلاقة بين الحكومة والمواطن متوازنة.

وأكدت أمين الشؤون السياسية بحزب حماة وطن، أن الحكومة تقيس الرأي العام لمعرفة درجة رضا المواطن، وهو نفس الدور الذي تقوم به الأحزاب، موضحة أن القطاع الكبير من الشعب مستواه متوسط، أو ضعيف.

ولفتت سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ  وأمين الشؤون السياسية بحزب حماة وطن، إلى أن 90 % من العقارات المصرية غير مسجلة بالشهر العقاري.

وأوضحت أن الإجراءات الكثيرة لتسجيل الوحدات بالشهر العقاري تستغرق من عام إلى العام ونصف العام، مضيفة أن الحزب يرى أهمية تقليل الإجراءات والرسوم المطلوبة من المواطنين، وحال تطبيق هذا ستكون بمثابة تحفيز للمواطنين.
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