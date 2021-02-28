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برلمان

وزير الكهرباء يزف بشرى من البرلمان بشأن قراءة العدادات

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:03 م
وزير الكهرباء محمد
وزير الكهرباء محمد شاكر
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
هاجم النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب شركه شعاع مؤكدا بأن وزارة الكهرباء بتجيب قاري عدادات خريجين اعداديه وبياخدوا قراءات خاطئه، وهل يعقل أن كل المشتركين لديهم تراكمات. 

وطالب لاشين خلال اجتماع لجنه الطاقه بحضور وزير الكهرباء بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينه من خريجي كليات الهندسه للعمل بالوزارة وهم الأجدر والأقدار. 

ورد المهندس محمد شاكر بأن الوزارة لديها خطه لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات ومفيش قاري هيجيلك تاني. 

وبخصوص تعيين خريجي الهندسه بأن الموجود اكتر من الاحتياج بشده وفي مره عملنا مسابقه لاختيار ١٠٠٠ موظف  تقدم ليها ١٤٠ الف واحد فهل هذا يعقل، وقمت يالتنبيه على المسئولين بأن ابن الغفير أهم عندي من ابن الوزير، ولدينا ١٥٠ الف موظف وانا ممكن ادورها ب٣٠ الف واحد.
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