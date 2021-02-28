وزير الكهرباء يزف بشرى من البرلمان بشأن قراءة العدادات

هاجم النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب شركه شعاع مؤكدا بأن وزارة الكهرباء بتجيب قاري عدادات خريجين اعداديه وبياخدوا قراءات خاطئه، وهل يعقل أن كل المشتركين لديهم تراكمات.





وطالب لاشين خلال اجتماع لجنه الطاقه بحضور وزير الكهرباء بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينه من خريجي كليات الهندسه للعمل بالوزارة وهم الأجدر والأقدار.





ورد المهندس محمد شاكر بأن الوزارة لديها خطه لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال خمس سنوات ومفيش قاري هيجيلك تاني.



