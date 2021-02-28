أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء.. اعرف السبب.. فيديو

بدأ الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد بالتصفيق للحكومة، التي استجابت لمطالب المواطنين، متابعًا أنه وعد بالتصفيق حال الاستجابة.





وقال موسى خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت لطلبه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، والنظر لما فيه من مواد.





وناشد موسى المواطنين بالتسجيل خلال الأشهر التسعة المقبلة، وهو الموعد الذي تم منحه مهلة قبل تعديل القانون مجددًا وإزالة ما به من مشاكل .





وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عن الشهر العقاري، وهو ما نادى به موسى يوم الأربعاء الماضي.