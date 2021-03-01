اجتماع أردني بريطاني لبحث مخرجات مبادرة لندن لدعم الإصلاحات في المملكة

عقد وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي اجتماعًا افتراضيًا اليوم لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية.
واطّلع المجتمعون على أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات 2018-2022، والبرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة الأردنية 2021-2024، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بما في ذلك المتعلقة بالاستثمار والقطاع الخاص، وخاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.