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اقتصاد

اجتماع أردني بريطاني لبحث مخرجات مبادرة لندن لدعم الإصلاحات في المملكة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:13 ص
زير التخطيط الأردني
زير التخطيط الأردني ناصر الشريدة
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قسم الاقتصاد
عقد وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي اجتماعًا افتراضيًا اليوم لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية.

واطّلع المجتمعون على أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات 2018-2022، والبرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة الأردنية 2021-2024، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بما في ذلك المتعلقة بالاستثمار والقطاع الخاص، وخاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.


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