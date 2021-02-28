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برلمانية تطالب بتيسير إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى وخفض الرسوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:09 م
صدى البلد
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أسامة علي
قالت النائبة سماء شعبان عن حزب حماه وطن، أن الحزب فى يعقد عدة لقاءات مع متخصصين قانونيين بشأن قضية التسجيل فى الشهر العقارى.

وقالت سماء خلال حوارها مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، رصدنا كافة وجهات نظر المواطنين حول تعديلات قانون الشهر العقاري.

وأوضحت سماء شعبان، أنه تم وضع معايير للتعديلات الواجب تغييرها فى القانون، منها ضرورة تيسير إجراءات تسجيل العقارات، خفض رسوم التسجيل.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسم التسجيل بالشهر العقاري لشقة مساحتها 100 متر لا تزيد عن 500 جنيه، لافتا إلى أن البعض روج كذبا أن المواطن سيدفع 18 ألف جنيه عن شقة مساحتها 100متر.

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