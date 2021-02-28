أحمد موسى:الحكومة تعمل على تعديل التسجيل في الشهر العقاري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة ستعمل على تعديل قان التسجيل في الشهر العقاري، وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عن الشهر العقاري، وهو ما نادى به الأربعاء الماضي.





وناشد أحمد موسى المواطنين بتسجيل الشقق خلال الأشهر التسعة المقبلة، وهو الموعد الذي تم منحه مهلة قبل تعديل القانون مجددًا وإزالة ما به من مشاكل .





وبدأ الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد بالتصفيق للحكومة، التي استجابت لمطالب المواطنين، متابعًا أنه وعد بالتصفيق حال الاستجابة.





وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إن الحكومة استجابت لطلبه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، والنظر لما فيه من مواد.