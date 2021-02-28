بعد تعديلات الشهر العقاري.. أحمد موسى: "الدولة تسمع إلى الناس"

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والحكومة بعد الاستجابة للرأي العام في موضوع تعديلات الشهر العقاري.





وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد: إنه "لو الحكومة استجابات للناس هصفق لها على الهواء وهذا ما تم وألف شكر من قلبي للحكومة، متابعا أن "الدولة تسمع الناس ومش مجرد كلام وعلى الأرض حصل ومكنش عندي شك أن الدولة هتستجيب للناس".





وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي": "شكرا للدكتور مصطفى مدبولي والحكومة ولبلدي العظيمة".





وقال موسى، إن الحكومة استجابت لطلبه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، والنظر لما فيه من مواد.





وناشد موسى المواطنين بالتسجيل خلال الأشهر التسعة المقبلة، وهو الموعد الذي تم منحه مهلة قبل تعديل القانون مجددًا وإزالة ما به من مشاكل .





وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عن الشهر العقاري، وهو ما نادى به موسى يوم الأربعاء الماضي.